Стрикленд ударил фаната Адесаньи: «Я всего день в Австралии, а уже успел совершить нападение»

Теги происшествия UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что ударил фаната Исраэля Адесаньи.

«Я всего день в Австралии, а уже успел совершить нападение. Сначала мне показалось, что этот парень просто хочет сфотографироваться со мной. Любой может сделать это, я обожаю фанатов.

Но если ты подходишь ко мне и открываешь свой чертов рот – я тебя ударю. Нанес ему апперкот в живот, а потом просто ушел. Но если я снова увижу этого чувака, то никаких проблем не возникнет. Поблагодарю за то, что он не стал выдвигать обвинения», – сказал средневес UFC Шон Стрикленд.

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2 комментария

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Мага осторожный
Наверное посмотрел пресс-конференцию с участием Чурчаева
+1
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Костя Кот
решил перенять великий стиль атаквэйшан
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0
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