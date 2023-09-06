Стрикленд ударил фаната Адесаньи: «Я всего день в Австралии, а уже успел совершить нападение»

Шон Стрикленд заявил, что ударил фаната Исраэля Адесаньи.

«Я всего день в Австралии, а уже успел совершить нападение. Сначала мне показалось, что этот парень просто хочет сфотографироваться со мной. Любой может сделать это, я обожаю фанатов.

Но если ты подходишь ко мне и открываешь свой чертов рот – я тебя ударю. Нанес ему апперкот в живот, а потом просто ушел. Но если я снова увижу этого чувака, то никаких проблем не возникнет. Поблагодарю за то, что он не стал выдвигать обвинения», – сказал средневес UFC Шон Стрикленд.

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