Волков – о Павловиче: «Соглашусь драться с ним только в поединке за титул»

Александр Волков рассказал, при каком условии подерется с Сергеем Павловичем.

«Есть ощущение, что на пути к титулу нужно будет драться со всеми. Если ты хочешь стать чемпионом, то должен побеждать всех, поэтому тут нельзя быть чемпионом наполовину.

Раз я выбрал для себя путь к поясу, то я должен быть готов драться с любым из них, а не рассчитывать, что кто-то проиграет и вылетит из гонки.

С Сергеем у меня хорошие отношения. Было бы не очень комфортно с ним драться, потому что мы хорошо общаемся и помогали друг другу в подготовке. Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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