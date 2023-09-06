Волков – о Павловиче: «Соглашусь драться с ним только в поединке за титул»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Волков рассказал, при каком условии подерется с Сергеем Павловичем.

«Есть ощущение, что на пути к титулу нужно будет драться со всеми. Если ты хочешь стать чемпионом, то должен побеждать всех, поэтому тут нельзя быть чемпионом наполовину.

Раз я выбрал для себя путь к поясу, то я должен быть готов драться с любым из них, а не рассчитывать, что кто-то проиграет и вылетит из гонки.

С Сергеем у меня хорошие отношения. Было бы не очень комфортно с ним драться, потому что мы хорошо общаемся и помогали друг другу в подготовке. Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Александр Волков: «В кикбоксинге у Тайсона Фьюри не было бы шансов против меня»

Волков – о причинах переезда в США: «Я застоялся в Москве. Перемены были необходимы»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий