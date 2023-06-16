Президент UFC Уайт раскритиковал НХЛ: «Нахрен их всех. Старые, тупые люди, которые понятия не имеют, как добраться до молодого поколения»

Теги НХЛ UFC Дана Уайт контент Хоккей

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал маркетинговый подход НХЛ.

Уайт резко отреагировал на то, что НХЛ не хочет сотрудничать с ютуберами Nelk и их брендом Full Send. 

Группа, у которой почти восемь миллионов подписчиков на YouTube, обрела известность в интернете благодаря видеороликами с пранками. Уайт сотрудничает с брендом Full Send.

«Нахрен их всех. Они все старые, тупые, гребаные люди, которые понятия не имеют, что происходит. Они понятия не имеют, где находится молодое поколение и как до них добраться.

Посмотрите на их общее количество просмотров видео. Была середина финала конференции, они набрали 25 миллионов просмотров видео. Power Slap набрал 90 миллионов.

НХЛ не хочет иметь ничего общего с Nelk Boys? Нет проблем. Они достались мне», – заявил президент UFC.

Ранее появилась информация о телерейтингах финала Кубка Стэнли. Пятый матч серии между «Вегасом» и «Флоридой» – худший по просмотрам за 29 лет.

4 комментария

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цэсемьэр
я не уверен, что трешток и пранк - это путь хоккея.
по мне так пусть Дон Вишня вернётся в Хоккейные вечера Канады и делает там свои маргинальные заявления на потеху публике.
+12
-1
+11
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tpoil
Странно это слышать от человека, в компании у которого, в лучшем случае, 1 интересный бой в год.
+12
-3
+9
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artem klishin
Дана Уайт имеет право так говорить. в ковид они здорово организовали бойцовский остров, такое не по силам было бы обычному функционеру
+6
-2
+4
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Марсель Объелся
НХЛ как будто правда не хочет популярности. Особенно на ESPN, с этим надо что то делать
+1
-1
0
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