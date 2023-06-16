Президент UFC Уайт раскритиковал НХЛ: «Нахрен их всех. Старые, тупые люди, которые понятия не имеют, как добраться до молодого поколения»

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал маркетинговый подход НХЛ.

Уайт резко отреагировал на то, что НХЛ не хочет сотрудничать с ютуберами Nelk и их брендом Full Send.

Группа, у которой почти восемь миллионов подписчиков на YouTube, обрела известность в интернете благодаря видеороликами с пранками. Уайт сотрудничает с брендом Full Send.

«Нахрен их всех. Они все старые, тупые, гребаные люди, которые понятия не имеют, что происходит. Они понятия не имеют, где находится молодое поколение и как до них добраться.

Посмотрите на их общее количество просмотров видео. Была середина финала конференции, они набрали 25 миллионов просмотров видео. Power Slap набрал 90 миллионов.

НХЛ не хочет иметь ничего общего с Nelk Boys? Нет проблем. Они достались мне», – заявил президент UFC.

Ранее появилась информация о телерейтингах финала Кубка Стэнли. Пятый матч серии между «Вегасом» и «Флоридой» – худший по просмотрам за 29 лет.