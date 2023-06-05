Джейк Пол – Дане Уайту: «Когда ты контролировал Нганну, ты называл его самым крутым человеком на планете»
Джейк Пол ответил Дане Уайту, предложившему организовать бой Джона Джонса и Тайсона Фьюри.
«Разве не Дана был человеком, который сказал: «Если бы я был Джоном Джонсом, я бы ушел от Фрэнсиса Нганну в средний вес»? Да, 100%.
Так что Фрэнсис Нганну – самый опасный человек на планете. Дана говорил это, когда контролировал Фрэнсиса.
Дана сидит и говорит: «Я не провожу фриковые бои, мы этим тут не занимаемся». Затем анонсирует бой за непонятный пояс, чтобы отвлечь внимание от перехода Фрэнсиса в PFL.
А теперь отчаянно пытается договориться с Тайсоном Фьюри о бое в октагоне. И не ты платил Флойду. Ты платил Конору», – сказал начинающий боксер Джейк Пол.
Уайт предложил Фьюри бой с Джонсом в UFC: «Хочешь титул самого крутого человека планеты? Давай сделаем это в октагоне»
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