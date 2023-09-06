Александр Волков: «В кикбоксинге у Тайсона Фьюри не было бы шансов против меня»
Александр Волков верит, что может победить Тайсона Фьюри по правилам кикбоксинга.
«Как сложился бы бой по кикбоксингу против Тайсона Фьюри? Без обид, но по большому счету, если драться со мной по кикбоксингу и я буду работать ногами, мне будет сильно проще.
Любому чистому боксеру нужно будет долго учиться реагировать, и получение ударов ногами – это другой тип боли. Им будет сложно защищаться от них и отвечать. Так что, как мне кажется, если боксер дерется против кикбоксера, у кикбоксера шансов намного больше.
Думаю, что у Тайсона Фьюри в кикбоксинге шансов против меня не было бы», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
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«Я сильнее»
- в чём?
«В физике»
Боксёры по правилам ММА точно не подерутся.