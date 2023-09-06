Александр Волков: «В кикбоксинге у Тайсона Фьюри не было бы шансов против меня»

Александр Волков верит, что может победить Тайсона Фьюри по правилам кикбоксинга.

«Как сложился бы бой по кикбоксингу против ? Без обид, но по большому счету, если драться со мной по кикбоксингу и я буду работать ногами, мне будет сильно проще.

Любому чистому боксеру нужно будет долго учиться реагировать, и получение ударов ногами – это другой тип боли. Им будет сложно защищаться от них и отвечать. Так что, как мне кажется, если боксер дерется против кикбоксера, у кикбоксера шансов намного больше.

Думаю, что у Тайсона Фьюри в кикбоксинге шансов против меня не было бы», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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