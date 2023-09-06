Александр Волков: «В кикбоксинге у Тайсона Фьюри не было бы шансов против меня»

Теги MMA Александр Волков Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Волков верит, что может победить Тайсона Фьюри по правилам кикбоксинга.

«Как сложился бы бой по кикбоксингу против Тайсона Фьюри? Без обид, но по большому счету, если драться со мной по кикбоксингу и я буду работать ногами, мне будет сильно проще.

Любому чистому боксеру нужно будет долго учиться реагировать, и получение ударов ногами – это другой тип боли. Им будет сложно защищаться от них и отвечать. Так что, как мне кажется, если боксер дерется против кикбоксера, у кикбоксера шансов намного больше.

Думаю, что у Тайсона Фьюри в кикбоксинге шансов против меня не было бы», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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20 комментариев

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Alex1104
Я бы тоже уделал Тайсона Фьюри. В шахматы, в деберц, в белот.
+22
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+21
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Кирилл Устинов
Ответ SGambler
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По твоему, он так и должен был ответить на вопрос ?)
+17
-2
+15
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pasha_t
Я тоже по детству в школе,на заднем дворе дрался с одним парнем)) жил в Узбекистане хотя я русский и он узбек,назвал меня чуркой) устроил взбучку ему и говорю, остановись ты не сильнее меня, хватит.
«Я сильнее»
- в чём?
«В физике»
+15
-1
+14
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Андрей Михайленко
Сказал Волков у которого нокаутов ногами, отбитых ног соперников или хотя бы очевидного ущерба за 3 года моего просмотра его в ЮФС замечено не было
+6
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+6
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Fan of Sport
По сути КикБоксинг это логичный вариант для боя между боксёром и бойцом MMA.
Боксёры по правилам ММА точно не подерутся.
+4
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Abu Umar
ещё как ьыл бы шанс. в
+1
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Bavarec-Art
Ну ты в фифу с ним ещё зарубись 🤡
+1
0
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Yavich
У нас в городе типичная история, когда у боксёра сорвался чемпионат, он записался на турнир по кикбоксингу и вынес там всех в одну калитку. Потом обратно в бокс.
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Дмитрий
Ответ Alex1104
Я бы тоже уделал Тайсона Фьюри. В шахматы, в деберц, в белот.
В дуэле на кремниевых пистолетах тоже шансы большие)
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Вася Енотов
Волков себя возомнил тхеквондистом?)). С его скоростью он ногу поднять не успеет, как "погаснет лампочка"
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Просто Космос
А я обоих в шашки сделаю !
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Ron_Jeremy
Интересно было бы глянуть на Волкова против пикового Майка Тайсона. Думаю, он поменял бы свое мнение
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