Отец Фьюри хочет устроить бой Тайсона против Джонса: «Пусть мир знает, кто лучший во всем, а не только в боксерском поединке»

Отец Тайсона Фьюри заявил, что хочет увидеть бой сына против Джона Джонса в MMA.

«Выходи с грохотом. Пусть мир знает, кто лучший во всем, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Он надерет Джонсу задницу, ударит локтем и оставит 20 шрамов на лице. Тайсон, вероятно, еще и откусит ему одно ухо», – заявил Джон Фьюри.

Напомним, что экс-чемпион FUC Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри 28 октября проведут боксерский бой в Саудовской Аравии.

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