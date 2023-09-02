Отец Фьюри хочет устроить бой Тайсона против Джонса: «Пусть мир знает, кто лучший во всем, а не только в боксерском поединке»

Теги MMA Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри заявил, что хочет увидеть бой сына против Джона Джонса в MMA.

«Выходи с грохотом. Пусть мир знает, кто лучший во всем, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Он надерет Джонсу задницу, ударит локтем и оставит 20 шрамов на лице. Тайсон, вероятно, еще и откусит ему одно ухо», – заявил Джон Фьюри.

Напомним, что экс-чемпион FUC Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри 28 октября проведут боксерский бой в Саудовской Аравии.

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5 комментариев

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slipar
Интересно, за сколько секунд этот бой закончится болевым приемом или удушением Фьюри?
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Комрон Махбубов
это чистейший воды ради хайпа, не будет боя, и тайсон не дурак драться с ним по мма, джонс его просто снесет и все
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SKA Rostov1992
Будет повторение боя между Кутюром и Тони)
+1
0
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Barabakan
Бой продлится секунд 20 от силы. Перевод и болевой/удушение.
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jmkc6z5z9t
Зачем портить Фьюри рекорд.Джонс хитрожопый боец,травмирует ещё ему колено и прикончит
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