Стрикленд – о поединке с Адесаньей: «Ем, сплю и дышу боями, а потом вспоминаю: «А, я же буду драться за титул»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд не может осознать, что дерется за титул UFC.

«Бои – странная штука. Я ем, дышу и сплю смешанными единоборствами. Бывает, забываю, что буду биться.

А потом вспоминаю: «Черт, я буду биться за титул». Типа даже не думаю об этом, настолько абстрагируюсь», – сказал претендент на титул UFC в среднем весе Шон Стрикленд, который подерется с Исраэлем Адесаньей в ночь на 10 сентября в Сиднее.

Вышел официальный трейлер турнира UFC 293: Адесанья против Стрикленда

Представлен официальный постер UFC 293

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Ответ oka79410
буду болеть за стрикленда, но шансов у него практически нет.
Да будет странно, если он победит адесанью, хотя до этого проиграл канониру, которого аднсанья возил 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
буду болеть за стрикленда, но шансов у него практически нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий