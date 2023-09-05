Стрикленд – о поединке с Адесаньей: «Ем, сплю и дышу боями, а потом вспоминаю: «А, я же буду драться за титул»

Шон Стрикленд не может осознать, что дерется за титул UFC.

«Бои – странная штука. Я ем, дышу и сплю смешанными единоборствами. Бывает, забываю, что буду биться.

А потом вспоминаю: «Черт, я буду биться за титул». Типа даже не думаю об этом, настолько абстрагируюсь», – сказал претендент на титул UFC в среднем весе , который подерется с Исраэлем Адесаньей в ночь на 10 сентября в Сиднее.

Вышел официальный трейлер турнира UFC 293: Адесанья против Стрикленда

Представлен официальный постер UFC 293