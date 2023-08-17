Стерлинг – о реванше Махачева и Оливейры: «Чарльзу нужно набраться терпения и верить в победу»
Алджамейн Стерлинг высказался о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
«Чарльзу нужно верить в свою победу. В прошлом бою показалось, что он поверил во все, что говорили про Ислама. Когда Махачев его повалил, Чарльз попробовал сделать пару попыток сабмишенов, но понял, что не получается, после чего сдулся.
Ислам же был более терпеливым. В реванше Оливейре стоит набраться терпения. Ему поможет бой Махачева с Волкановски, где у Алекса также был более терпеливый подход. Оливейра превосходит Волкановски в габаритах и навыках джиу-джитсу снизу, поэтому должен быть более уверенным в себе.
Плюс он круто выглядел в поединке с [Бенеилом] Дариушем и легко его прошел. Насколько я знаю, Махачев тяжело гонял вес перед боем с Волкановски и не факт, что был на пике. Надеюсь, сейчас оба покажут максимум», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
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