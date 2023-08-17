Стерлинг – о реванше Махачева и Оливейры: «Чарльзу нужно набраться терпения и верить в победу»

Алджамейн Стерлинг высказался о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Чарльзу нужно верить в свою победу. В прошлом бою показалось, что он поверил во все, что говорили про . Когда Махачев его повалил, попробовал сделать пару попыток сабмишенов, но понял, что не получается, после чего сдулся.

Ислам же был более терпеливым. В реванше Оливейре стоит набраться терпения. Ему поможет бой Махачева с , где у Алекса также был более терпеливый подход. Оливейра превосходит Волкановски в габаритах и навыках джиу-джитсу снизу, поэтому должен быть более уверенным в себе.

Плюс он круто выглядел в поединке с [Бенеилом] Дариушем и легко его прошел. Насколько я знаю, Махачев тяжело гонял вес перед боем с Волкановски и не факт, что был на пике. Надеюсь, сейчас оба покажут максимум», – сказал чемпион в легчайшем весе .

Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение

Мендес заявил, что Хабиба не будет в углу Махачева на UFC 294