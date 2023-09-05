Адесанья готов подраться еще раз до конца 2023 года: «Забавно, но я пытаюсь выпросить больше боев»
Исраэль Адесанья заявил, что хочет подраться в конце 2023 года.
«Разве это не забавно? Но получается, что это я выпрашиваю себе бои. Даже пытаюсь провести еще один в этом году. Посмотрим», – сказал чемпион UFC Исраэль Адесанья, которому в ночь на 10 сентября предстоит бой с Шоном Стриклендом.
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