Ерохин – о желании Федора подраться с Тайсоном: «Он бы еще 70-летнего вызвал»

Константин Ерохин раскритиковал Федора Емельяненко за вызов Майка Тайсона на бой.

« моложе намного. Против дедушки выходить и что-то доказывать… Так себе история. Разница в возрасте большая? Конечно, он бы еще 70-летнего вызвал.

Я считаю, что не нужно, его это не красит. Если просто деньги заработать – другой вопрос. А так, Федя – состоятельный и самодостаточный человек.

Зачем это нужно? Может, хотят шоу устроить, выставочный бой. Если это Тайсона интересует, конечно…

Но я думаю, он другим занят, выращивает плантации. Там, наверное, цифра такая будет, что промоушены не осилят», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

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