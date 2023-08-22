Ерохин – о желании Федора подраться с Тайсоном: «Он бы еще 70-летнего вызвал»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко Константин Ерохин бокс Бокс/MMA/UFC

Константин Ерохин раскритиковал Федора Емельяненко за вызов Майка Тайсона на бой.

«Федя моложе намного. Против дедушки выходить и что-то доказывать… Так себе история. Разница в возрасте большая? Конечно, он бы еще 70-летнего вызвал.

Я считаю, что не нужно, его это не красит. Если просто деньги заработать – другой вопрос. А так, Федя – состоятельный и самодостаточный человек.

Зачем это нужно? Может, хотят шоу устроить, выставочный бой. Если это Тайсона интересует, конечно…

Но я думаю, он другим занят, выращивает плантации. Там, наверное, цифра такая будет, что промоушены не осилят», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

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2 комментария

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Иса Умаров
эпично будет , если ли Федя ещё ляжет старика майка
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dedpihto59
Держак и у того и у другого уже не тот, оба пробитые🤷‍♀️‼️
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