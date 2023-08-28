UFC 293: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293. В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.
Где и во сколько смотреть UFC 293?
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 05:00 по московскому времени.
Кард турнира.
Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд;
Тай Туиваса – Александр Волков;
Манел Капе – Фелипе Дос Сантос;
Джастин Тафа – Остин Лэйн;
Тайсон Педро – Антон Туркаль;
Карлос Олберг – Да Ун Джан.
Представлен официальный постер UFC 293
Вышел официальный трейлер турнира UFC 293: Адесанья против Стриклэнда
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