Тренер Теренса Кроуфорда арестован в Манчестере за незаконное владение оружием

Теги Теренс Кроуфорд Крис Юбенк-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Теренса Кроуфорда арестован в аэропорту Манчестера.

Британская газета Daily Mail сообщает, что американский тренер Брайан Макинтайр был вчера арестован в аэропорту Манчестера за незаконное владение оружием и патронами.

Мужчина помещен под стражу до заседания суда, назначенного на 9 октября.

53-летний Макинтайр известен как тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. В Великобритании Брайан руководил подготовкой британского боксера Криса Юбенка-младшего к реваншу с Лиамом Смитом, который состоялся 2 сентября в Манчестере.

Вылететь обратно в США Макинтайру не удалось, поскольку в его багаже был найден пистолет и патроны к нему.

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