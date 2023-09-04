Менеджер Анкалаева: «Я не вижу претендентов на титул, помимо Магомеда. Ему нужно уверенно победить Уокера»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Менеджер Анкалаева заявил, что его боец станет главным претендентом на титул.

«Я не вижу пока других претендентов. У Анкалаева одна задача – уверенно победить Джонни Уокера. Он должен показать, что в его предыдущем поединке была ошибка судей. В прошлом бою он пытался сберечь энергию, не доработал и оставил шанс судьям. Невзрачно подрался.

«Сейчас просто ему нужно напомнить всему миру, кто он такой и что из себя представляет», – заявил менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, что Анкалаев подерется с Уокером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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10 комментариев

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Taaor
Ну да, Перейра после булщита с Блаховичем заслужил титульник. А Анкалаев победивший 5 бойцов топ-10 , идущий на серии без поражений 10 боев, не заслуживает. Ок.
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Вадим Валеев
Ответ DonaldBrashear 2.0
в смысле не видит? Прохазка - Перейра за титул, а на следующий бой восстановится Хилл, вот и претендент, это самое очевидное развитие событий. Анкалаев свой шанс упустил, надо было красиво побеждать Блаховича, получил бы титульник тогда скорее всего.
Анкалаев значит свой шанс упустил, раз не победил Блаховича, а поляк своим шансом воспользовался? Сразу после ничьи с Анкалаевым дрался в претендетском бою с Перейрой, хотя не заслужил.
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Вадим Валеев
Ответ DonaldBrashear 2.0
так кто поляк, а кто Анкалаев? Блахович бывший чемпион, у него некоторые привилегии есть все же. Победил Адесанью, например, а Анкалаев кого?
Все же поражение от Тейшейры, победа Ракича из-за травмы хорвата и ничья с Анкалаевым - этого явно недостаточно, чтобы биться в претендетском бою.
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Костя Кот
ну Уокер - не подарок
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Pronger
нужна яркая победа над бразильским пробитосом, прям что б в хайлайты залетела. Тогда можно будет что-то о титульнике говорить.
Забит вот не особо медийный был, но в октагоне максимально яркий и его двигали, а Анкалаев и не медийный и дерётся очень прагматично, чётко и по плану
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Вадим Валеев
Анкалаев значит свой шанс упустил, раз не победил Блаховича, а поляк своим шансом воспользовался? Сразу после ничьи с Анкалаевым дрался в претендетском бою с Перейрой, хотя не заслужил.
так кто поляк, а кто Анкалаев?

Блахович бывший чемпион, у него некоторые привилегии есть все же. Победил Адесанью, например, а Анкалаев кого?
+1
-1
0
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Вадим Валеев
Ответ Вадим Валеев
Все же поражение от Тейшейры, победа Ракича из-за травмы хорвата и ничья с Анкалаевым - этого явно недостаточно, чтобы биться в претендетском бою.
Ракич оказывается австриец, но сути не меняет
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