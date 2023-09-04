Менеджер Анкалаева: «Я не вижу претендентов на титул, помимо Магомеда. Ему нужно уверенно победить Уокера»
Менеджер Анкалаева заявил, что его боец станет главным претендентом на титул.
«Я не вижу пока других претендентов. У Анкалаева одна задача – уверенно победить Джонни Уокера. Он должен показать, что в его предыдущем поединке была ошибка судей. В прошлом бою он пытался сберечь энергию, не доработал и оставил шанс судьям. Невзрачно подрался.
«Сейчас просто ему нужно напомнить всему миру, кто он такой и что из себя представляет», – заявил менеджер Ризван Магомедов.
Напомним, что Анкалаев подерется с Уокером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Магомед Анкалаев – самый скучный топ UFC из России. После титульника: 0 интервью, 2 вызова и 9 постов
Забит вот не особо медийный был, но в октагоне максимально яркий и его двигали, а Анкалаев и не медийный и дерётся очень прагматично, чётко и по плану
Блахович бывший чемпион, у него некоторые привилегии есть все же. Победил Адесанью, например, а Анкалаев кого?