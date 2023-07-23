Анкалаев выступит на турнире в Абу-Даби. Возможный соперник – Александр Ракич (ТАСС)

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Александр Ракич UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев подерется на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Магомед выступит на турнире в Абу-Даби. Наиболее вероятный соперник – Ракич.

Но может быть и бразилец Джонни Уокер», – сообщил ТАСС источник в команде Магомеда Анкалаева.

В последний раз Анкалаев дрался в декабре-2022, когда вничью завершил бой против Яна Блаховича.

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2 комментария

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FODDANO
Анкалаеву нужно начать много болтать... Иначе все титульные поединки будут в ничью
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