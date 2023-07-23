Анкалаев выступит на турнире в Абу-Даби. Возможный соперник – Александр Ракич (ТАСС)
Магомед Анкалаев подерется на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
«Магомед выступит на турнире в Абу-Даби. Наиболее вероятный соперник – Ракич.
Но может быть и бразилец Джонни Уокер», – сообщил ТАСС источник в команде Магомеда Анкалаева.
В последний раз Анкалаев дрался в декабре-2022, когда вничью завершил бой против Яна Блаховича.
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