Менеджер Скаредин: «Есть ощущение, что UFC не будет приближать Анкалаева к титульнику»

Александр Скаредин считает, что в UFC не хотят давать Магомеду Анкалаеву титульный бой.

«Как смотрю на вариант реванша и ? Понятно, что мы не против этого реванша. И думаю, что с изменениями и приобретенным опытом этот бой может пойти по другому сценарию.

Но лично у меня есть такое ощущение, что UFC не будет давать Анкалаеву поединки, которые смогут приблизить его к титульному бою. Мне кажется, что произошедшая после его боя с история задела UFC.

В этой ситуации я высказываю исключительно свои предположения и опасения именно по возможным действиям по отношению к российскому бойцу», – сказал менеджер Александр Скаредин.

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