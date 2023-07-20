Боец ACA Омаров: «Анкалаеву не дадут титульный бой. Его засудили в прошлом бою»

Боец лиги ACA Омаров считает, что Анкалаев не будет претендентом на титул Джамала Хилла.

«Было бы идеально, если б Магомеда не засудили в предыдущем бою. Думаю, что Анкалаев должен драться за пояс. Но мне кажется, что так скоро ему титульный шанс не дадут. Хорошо, если через бой», – заявил боец MMA Ислам Омаров.

Напомним, что чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл оставил пояс из-за травмы. Сейчас руководством UFC рассматриваются варианты проведения боя за вакантный титул.

Тренер Магомеда Анкалаева: «Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Ракич или Крылов»

Тренер Анкалаева: «Джамал Хилл – не чемпион. Магомед может за один вечер побить и Хилла, и Блаховича. Легко»