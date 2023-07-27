Магомед Анкалаев: «21 октября увидимся в Абу-Даби»

Магомед Анкалаев анонсировал дату следующего поединка.

«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело.

21 октября увидимся в Абу-Даби», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Последний бой Анкалаева состоялся в декабре 2022 года – ничья с Яном Блаховичем.

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