Магомед Анкалаев: «21 октября увидимся в Абу-Даби»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев анонсировал дату следующего поединка.

«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело.

21 октября увидимся в Абу-Даби», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Последний бой Анкалаева состоялся в декабре 2022 года – ничья с Яном Блаховичем.

Анкалаев выступит на турнире в Абу-Даби. Возможный соперник – Александр Ракич (ТАСС)

Менеджер Скаредин: «Есть ощущение, что UFC не будет приближать Анкалаева к титульнику»

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1 комментарий

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PokaNeBatya
все вот говорили что бы добиться больше шансов к титульному бою и продвинуться в медийном плане Магомеду нужно больше говорить ,но после слов которые он произнес после боя с Блаховичем ему кажется лучше вообще молчать , может и снова доберётся когда-то до титульнике в активе с большим вин-стриком .
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