Магомед Анкалаев: «21 октября увидимся в Абу-Даби»
Магомед Анкалаев анонсировал дату следующего поединка.
«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело.
21 октября увидимся в Абу-Даби», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Последний бой Анкалаева состоялся в декабре 2022 года – ничья с Яном Блаховичем.
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