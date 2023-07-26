Масвидаль ответил на вызов Аскрена: «Этот парень еще жив?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Бен Аскрен Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль не принял вызов Бена Аскрена.

«Этот парень еще жив?» – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль.

Напомним, что в 2019 году Аскрен и Масвидаль встретились в октагоне. Хорхе нокаутировал Бена коленом за пять секунд, оформив самый быстрый нокаут в истории UFC. Сейчас оба спортсмена завершили профессиональные выступления.

Бен Аскрен: «С удовольствием вернусь, чтобы побить Масвидаля. Но боксировать с ним не буду»

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1 комментарий

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Казанский парень
Жив курилка!
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