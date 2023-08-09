Гейджи больше не хочет драться в Абу-Даби: «Перед боем с Хабибом я был заперт в отеле и 10 дней не видел солнца»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что не хочет драться в Абу-Даби.

«У меня нет никаких планов, но я не против приехать посмотреть бой Махачева и Оливейры.

Знаете, я не смог познакомиться с Абу-Даби, потому что был заперт в отеле и не видел солнца 10 дней перед боем.

Так что я знаю, что смогу познакомиться с местной культурой, если приеду туда и не испытаю никаких проблем с ковидом.

Не против съездить туда и посмотреть, но я просто не хочу больше драться там. Но если мы говорим о титульнике, то мы сделаем что-то безумное. Необязательно туда ехать за месяц до боя», – сказал Джастин Гейджи.

Сехудо – Гейджи: «Ты станешь миллионером, если сразишься с Конором. Даже стероидный Макгрегор слабее тебя»

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5 комментариев

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Kanan Jarrus
объективно, сложно драться в столице дагестана абу-даби, когда местные аварские бедуины гонят своего любимца вперед, даргинские шейхи заранее подкупили судей, а кумыкские отельеры держат по 10 дней в отеле в темноте.
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Qwarrz Qaqa
Лишь бы не Гейджи за титульник с Махачем. Он,очень средний боец и а бою с Порье он проигрывал. Так-то неплохой,но с Хпбибом тоже откровенно боялся соперника. Вот,Волкановски ,хоть и меньше по весу,духа намного больше показал.
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sanek maloi
Просто в этот раз хочет продаться дороже, чем с Хабибом)))
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leon01
…. поэтому вышел и даже не пробовал сопротивляться, а ну да… ещё и друган
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Yavich
Ответ Qwarrz Qaqa
Лишь бы не Гейджи за титульник с Махачем. Он,очень средний боец и а бою с Порье он проигрывал. Так-то неплохой,но с Хпбибом тоже откровенно боялся соперника. Вот,Волкановски ,хоть и меньше по весу,духа намного больше показал.
В отличие от многих, он действительно до сих пор старается прогрессировать, добавлять в свой арсенал что-то новое.
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