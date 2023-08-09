Гейджи больше не хочет драться в Абу-Даби: «Перед боем с Хабибом я был заперт в отеле и 10 дней не видел солнца»

Джастин Гейджи заявил, что не хочет драться в Абу-Даби.

«У меня нет никаких планов, но я не против приехать посмотреть бой и .

Знаете, я не смог познакомиться с Абу-Даби, потому что был заперт в отеле и не видел солнца 10 дней перед боем.

Так что я знаю, что смогу познакомиться с местной культурой, если приеду туда и не испытаю никаких проблем с ковидом.

Не против съездить туда и посмотреть, но я просто не хочу больше драться там. Но если мы говорим о титульнике, то мы сделаем что-то безумное. Необязательно туда ехать за месяц до боя», – сказал .

Сехудо – Гейджи: «Ты станешь миллионером, если сразишься с Конором. Даже стероидный Макгрегор слабее тебя»