Гейджи больше не хочет драться в Абу-Даби: «Перед боем с Хабибом я был заперт в отеле и 10 дней не видел солнца»
Джастин Гейджи заявил, что не хочет драться в Абу-Даби.
«У меня нет никаких планов, но я не против приехать посмотреть бой Махачева и Оливейры.
Знаете, я не смог познакомиться с Абу-Даби, потому что был заперт в отеле и не видел солнца 10 дней перед боем.
Так что я знаю, что смогу познакомиться с местной культурой, если приеду туда и не испытаю никаких проблем с ковидом.
Не против съездить туда и посмотреть, но я просто не хочу больше драться там. Но если мы говорим о титульнике, то мы сделаем что-то безумное. Необязательно туда ехать за месяц до боя», – сказал Джастин Гейджи.
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