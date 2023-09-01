Блогер Логан Пол предложил пари Конору Макгрегору на 2 миллиона долларов

Логан Пол прдлеагет ставку в два миллиона долларов на то, что победит спарринг-партнера Конора, Диллона Дэниса, в боксерском поединке, который запланирован на 14 октября.

В начале августа Пол уже предлагал Конору пари на один миллион, однако ирландец, который готовит Дэниса к этому бою, никак не отреагировал на предложение.

«Готов удвоить свое предыдущее предложение – $2 млн на мою победу. Я побью твоего дружка, и ты будешь свидетелем. Хотя вы оба любите лаять, но никогда не кусаете», – написал Логан Пол в своих соцсетях. Дэнис был спарринг-партнером Макгрегора по тренировкам в течение многих лет.

Логан Пол имеет в активе один любительский бой, завершившийся ничьей, один профессиональный бой, закончившийся поражением и один выставочный поединок против Флойда Мейвезера, где судьи также зафиксировали ничью.

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