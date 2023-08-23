Фергюсон ответил Конору: «Подпиши контракт, трусливый чемпион»

Тони Фергюсон отреагировал на вызов Конора Макгрегора.

«Ах, вот и моя сучка... Не сразу получилось привлечь твое внимание. Вспомни, как ты работал на меня. Я уволил тебя, потому что ты не справился с обязанностями.

Просто подпиши контракт, когда решишь свои юридические проблемы, трусливый чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Ранее Макгрегор пообещал «покончить с Фергюсоном в октагоне».

Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»

Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»