Фергюсон ответил Конору: «Подпиши контракт, трусливый чемпион»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Тони Фергюсон контент Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон отреагировал на вызов Конора Макгрегора.

«Ах, вот и моя сучка... Не сразу получилось привлечь твое внимание. Вспомни, как ты работал на меня. Я уволил тебя, потому что ты не справился с обязанностями.

Просто подпиши контракт, когда решишь свои юридические проблемы, трусливый чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.

Ранее Макгрегор пообещал «покончить с Фергюсоном в октагоне».

Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»

Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»

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2 комментария

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Atius
Ну тут он прав.
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Andrey Happy
Наконец-то, встретились «необходимые» друг-другу.
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