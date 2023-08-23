Фергюсон ответил Конору: «Подпиши контракт, трусливый чемпион»
Тони Фергюсон отреагировал на вызов Конора Макгрегора.
«Ах, вот и моя сучка... Не сразу получилось привлечь твое внимание. Вспомни, как ты работал на меня. Я уволил тебя, потому что ты не справился с обязанностями.
Просто подпиши контракт, когда решишь свои юридические проблемы, трусливый чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.
Ранее Макгрегор пообещал «покончить с Фергюсоном в октагоне».
Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»
Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»
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