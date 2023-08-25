Тилл не верит в возвращение Конора: «Ему тяжело принять это, но настало время уйти»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Даррен Тилл Бокс/MMA/UFC

Даррен Тилл не верит в возвращение Конора Макгрегора.

«Считаю, что Конор никогда не вернется. Ему тяжело принять это, но пришло время попрощаться с ММА. Он стал старше и тренируется уже не так, как раньше. У него есть деньги, прекрасная семья.

Единственная проблема – он отказывается уходить на покой. Но однажды он поймет, что вредит самому себе», – сказал экс-боец UFC Даррен Тилл.

Конор и О’Мэлли обменялись сообщениями в соцсетях и намекнули на бой

Конор Макгрегор: «Мне не позволяют драться в декабре. Меня лишают средств к существованию!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий