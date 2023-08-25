Тилл не верит в возвращение Конора: «Ему тяжело принять это, но настало время уйти»
Даррен Тилл не верит в возвращение Конора Макгрегора.
«Считаю, что Конор никогда не вернется. Ему тяжело принять это, но пришло время попрощаться с ММА. Он стал старше и тренируется уже не так, как раньше. У него есть деньги, прекрасная семья.
Единственная проблема – он отказывается уходить на покой. Но однажды он поймет, что вредит самому себе», – сказал экс-боец UFC Даррен Тилл.
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