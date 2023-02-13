Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с Федором: «Не жалейте друг друга на тренировках!»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко опубликовал очередной пост в соцсетях с упоминанием старшего брата Федора.

В этот раз Александр поделился с подписчиками архивным видео, на котором братья проводят спарринг.

«Не жалейте друг друга на тренировках, даже если это брат!» – подписал видео Емельяненко-младший.

Федор завершил карьеру в начале февраля 2023 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде в бое за титул в тяжелом весе.

Александр в последний раз дрался в декабре 2022 года, проиграв в поединке по правилам ММА блогеру .

Журналист Лютиков раскритиковал текст Sports.ru про Федора Емельяненко. Брат Александр поделился постом