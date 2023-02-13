Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с Федором: «Не жалейте друг друга на тренировках!»

Теги Александр Емельяненко Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко опубликовал очередной пост в соцсетях с упоминанием старшего брата Федора.

В этот раз Александр поделился с подписчиками архивным видео, на котором братья проводят спарринг.

«Не жалейте друг друга на тренировках, даже если это брат!» – подписал видео Емельяненко-младший.

Федор завершил карьеру в начале февраля 2023 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру в бое за титул Bellator в тяжелом весе.

Александр в последний раз дрался в декабре 2022 года, проиграв в поединке по правилам ММА блогеру Святославу Коваленко.

Журналист Лютиков раскритиковал текст Sports.ru про Федора Емельяненко. Брат Александр поделился постом

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3 комментария

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Dr.aydar
Санек запарил стелиться под брата, хотя в свое время предал брата начав выступать за Ахмат
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Неоновый Демон
Многие люди говорят,что в бою боксеры получат ужасный вред . Но на самом деле , в спарингах они оставляют все свое здоровье . Бессмысленные порой и беспощадные . Когда метелят друг друга и получают миллиард ударов по голове в течении всей жизни .
+1
0
+1
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skorpion n
🤔🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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