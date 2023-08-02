Немков – о нежелании Малыхина переходить в UFC: «Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки. Его все устраивает»

Вадим Немков прокомментировал нежелание Анатолия Малыхина переходить в UFC.

«Разочарования у меня нет. Главное, чтобы ему нравилось и было по кайфу. Его устраивает, сколько он зарабатывает. Нравится место, где он тренируется, живет и дерется. У него хорошие отношения с лигой.

У него нет никаких раздражителей. Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки и тебя постоянно будет раздражать какой-то фактор. У него этого нет, и можно только порадоваться», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

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