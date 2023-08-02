Немков – о нежелании Малыхина переходить в UFC: «Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки. Его все устраивает»

Теги UFC MMA Вадим Немков Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков прокомментировал нежелание Анатолия Малыхина переходить в UFC.

«Разочарования у меня нет. Главное, чтобы ему нравилось и было по кайфу. Его устраивает, сколько он зарабатывает. Нравится место, где он тренируется, живет и дерется. У него хорошие отношения с лигой.

У него нет никаких раздражителей. Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки и тебя постоянно будет раздражать какой-то фактор. У него этого нет, и можно только порадоваться», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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5 комментариев

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Нашли у кого спросить.Немков сам в беллаторе сидит 😁
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Я уверен, что доминирующий чемпион UFC в результате получит НАМНОГО больше, чем любой чемпион беллатор или ONE FC.

Скажем, никто в РФ не знает никаких чемпионов Беллатора и тем более ONE FC, за исключением Фёдора, но даже он свою славу ковал в лучшем промоушине своего времени Pride. После Фёдора суперпопулярным стал Хабиб и тоже потому что был доминирующим чемпионов в лучшем промоушине.

И оба, я уверен, обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Даже если они что-то и потеряли в моменте, они уже всё отбили за счёт узнаваемости и рекламных контрактов.

Но да, если ты не уверен, что будешь побеждать в UFC и хочешь более легких денег - вот тут, можно соглашаться на контракты в организациях хуже
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Немков - ручная собачка Фёдора.
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Ответ Forza
Я уверен, что доминирующий чемпион UFC в результате получит НАМНОГО больше, чем любой чемпион беллатор или ONE FC. Скажем, никто в РФ не знает никаких чемпионов Беллатора и тем более ONE FC, за исключением Фёдора, но даже он свою славу ковал в лучшем промоушине своего времени Pride. После Фёдора суперпопулярным стал Хабиб и тоже потому что был доминирующим чемпионов в лучшем промоушине. И оба, я уверен, обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Даже если они что-то и потеряли в моменте, они уже всё отбили за счёт узнаваемости и рекламных контрактов. Но да, если ты не уверен, что будешь побеждать в UFC и хочешь более легких денег - вот тут, можно соглашаться на контракты в организациях хуже
Парни профи, они в организациях на контрактах. Зачем менять работу, если все получается и платят хорошую зарплату? Идти на меньшую зарплату, чтобы что-то кому-то доказать, было бы странной идеей, учитывая что парни взрослые и впереди не так много лет карьеры.
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Ответ Forza
Я уверен, что доминирующий чемпион UFC в результате получит НАМНОГО больше, чем любой чемпион беллатор или ONE FC. Скажем, никто в РФ не знает никаких чемпионов Беллатора и тем более ONE FC, за исключением Фёдора, но даже он свою славу ковал в лучшем промоушине своего времени Pride. После Фёдора суперпопулярным стал Хабиб и тоже потому что был доминирующим чемпионов в лучшем промоушине. И оба, я уверен, обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Даже если они что-то и потеряли в моменте, они уже всё отбили за счёт узнаваемости и рекламных контрактов. Но да, если ты не уверен, что будешь побеждать в UFC и хочешь более легких денег - вот тут, можно соглашаться на контракты в организациях хуже
Угробить здоровье и при этом получить меньше денег так сделает только дурак
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