Немков – о нежелании Малыхина переходить в UFC: «Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки. Его все устраивает»
Вадим Немков прокомментировал нежелание Анатолия Малыхина переходить в UFC.
«Разочарования у меня нет. Главное, чтобы ему нравилось и было по кайфу. Его устраивает, сколько он зарабатывает. Нравится место, где он тренируется, живет и дерется. У него хорошие отношения с лигой.
У него нет никаких раздражителей. Можно драться с лучшими бойцами, но зарабатывать копейки и тебя постоянно будет раздражать какой-то фактор. У него этого нет, и можно только порадоваться», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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Скажем, никто в РФ не знает никаких чемпионов Беллатора и тем более ONE FC, за исключением Фёдора, но даже он свою славу ковал в лучшем промоушине своего времени Pride. После Фёдора суперпопулярным стал Хабиб и тоже потому что был доминирующим чемпионов в лучшем промоушине.
И оба, я уверен, обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Даже если они что-то и потеряли в моменте, они уже всё отбили за счёт узнаваемости и рекламных контрактов.
Но да, если ты не уверен, что будешь побеждать в UFC и хочешь более легких денег - вот тут, можно соглашаться на контракты в организациях хуже