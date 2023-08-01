Немков – о травмах после боя с Ромеро: «Ушибы долго заживают, пока не могу боксировать и бороться»

Вадим Немков рассказал о состоянии здоровья после победы над Йоэлем Ромеро.

«Отдыхаю нормально и залечиваю травмы. Были ушибы, которые долго заживают, но ничего серьезного не было.

Провожу время с семьей, делаю дела, которые накопились за время подготовки, и отдыхаю, езжу на рыбалку. До боя с Ромеро этих травм не было, а по ходу их получил.

Бывает, что они быстро проходят, а тут затянулось. Но скоро уже начну тренировочный процесс. Пока бегаю, плаваю. Это не мешает, но боксировать и бороться пока не могу», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Напомним, что в ночь на 17 июня в Чикаго (Иллинойс) победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона.

Немков допускает уход из Bellator в случае продажи промоушена: «Если это произойдет, надо обсуждать с организациями»