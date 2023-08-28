Менеджер Усика: «Теперь попробуем организовать бой с Фьюри. Если не выйдет, то Александр подерется с Хрговичем»
Менеджер Усика рассказал о дальнейших планах боксера.
«Филип Хргович – обязательный претендент, но мы собираемся попробовать получить объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Если этого не произойдет, то Хргович будет следующим», – заявил Эгис Климас.
Напомним, что 26 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа, защитив три чемпионских титула.
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