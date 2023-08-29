Костя Цзю: «Усик – сильнейший тяжеловес планеты»
Константин Цзю считает Александра Усика лучшим тяжеловесом мира.
«Политика вообще не имеет никакого значения, Усик – очень хороший боксер. Бой против Тайсона Фьюри? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла.
На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, он это доказал», – сказал экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.
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