Костя Цзю: «Усик – сильнейший тяжеловес планеты»

Константин Цзю считает Александра Усика лучшим тяжеловесом мира.

«Политика вообще не имеет никакого значения, – очень хороший боксер. Бой против ? Пока он не состоялся, говорить о Фьюри нет смысла.

На данный момент Усик является сильнейшим тяжеловесом планеты, он это доказал», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Как же Усик не любит удары по корпусу: падал в любителях и пропускал от Джошуа и Бетербиева

Цзю – о бое Усика и Фьюри: «Пока нет контракта, не поверю в поединок»