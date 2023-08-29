Николай Валуев: «У Усика очень небольшие шансы на победу над Фьюри. Будет тяжело»

Николай Валуев не верит в победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Если бой Усика и Фьюри состоится, то шансы на победу у Усика, конечно, есть, но очень небольшие. В прошлом поединке [против Даниэля Дюбуа] Александр победил абсолютно заслуженно. Тут не может быть сомнений.

Все было видно на ринге. Но с будет тяжелее», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Усик – о Фьюри: «Готов подраться с ним хоть завтра»

Николай Валуев: «Усик заслуженно победил. Он был на голову лучше Дюбуа»