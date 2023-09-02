Шон О’Мэлли: «У меня был разговор с Атлетической комиссией штата! Скоро будут новости»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что скоро будут большие новости .

«У меня только что был невероятный разговор с Атлетической комиссией штата!!! Черт возьми, скоро будут огромные новости», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Шон О’Мэлли.

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2 комментария

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SGambler
Что-то происходит, в инстаграме (запрещенной в РФ организации Meta) выложил свою фотку в поясе и подписал так "28 лет, 18-0", то есть из своего рекорда убрал 1 поражение.
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Alex K
Ответ SGambler
Что-то происходит, в инстаграме (запрещенной в РФ организации Meta) выложил свою фотку в поясе и подписал так "28 лет, 18-0", то есть из своего рекорда убрал 1 поражение.
он всегда говорил, что считает себя бойцом без поражений, потому что против Веры был типа несчастный случай, а так бы он его легко размотал.
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