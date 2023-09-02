Шон О’Мэлли: «У меня был разговор с Атлетической комиссией штата! Скоро будут новости»
Шон О’Мэлли заявил, что скоро будут большие новости .
«У меня только что был невероятный разговор с Атлетической комиссией штата!!! Черт возьми, скоро будут огромные новости», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Шон О’Мэлли.
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