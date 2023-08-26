Илия Топурия: «О’Мэлли – слишком простой вызов. Посмотрим, заслужит ли он когда-нибудь моего внимания»

Илия Топурия признался, что не хочет драться с Шоном О’Мэлли.

«Я считаю бой с О’Мэлли слишком простым вызовом, нужно найти убедительные причины встретиться с тобой лицом к лицу, но сейчас нет ничего, что могло бы привлечь мое внимание.

Продолжай подниматься и посмотрим, заслужишь ли ты когда-нибудь моего внимания и времени», – написал в соцсетях боец UFC Илия Топурия.

Ранее Шон О’Мэлли заявил: «Я добился. Теперь твоя очередь, Илия Топурия».

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