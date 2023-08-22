Обновление рейтингов UFC: О’Мэлли – 8-й в мужском списке P4P, Чжан обошла Шевченко в женском

Теги UFC MMA Джон Джонс Валентина Шевченко Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Вэйли Чжан Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли дебютировал в мужском рейтинге P4P UFC.

Новый чемпион UFC в легчайшем весе обошел в рейтинге Алджамейна Стерлинга и занял восьмое место. На первом месте все еще находится чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

Чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан обошла в женском списке P4P Валентину Шевченко и заняла второе место. Лидером осталась чемпионка в наилегчайшем весе Алекса Грассо.

Шон О’Мэлли взял титул UFC с розовыми косичками. А еще красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE

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