Обновление рейтингов UFC: О’Мэлли – 8-й в мужском списке P4P, Чжан обошла Шевченко в женском

Шон О’Мэлли дебютировал в мужском рейтинге P4P UFC.

Новый чемпион UFC в легчайшем весе обошел в рейтинге и занял восьмое место. На первом месте все еще находится чемпион в тяжелом весе .

Чемпионка в минимальном весе обошла в женском списке P4P Валентину Шевченко и заняла второе место. Лидером осталась чемпионка в наилегчайшем весе .

Шон О’Мэлли взял титул UFC с розовыми косичками. А еще красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE