Шлеменко: «Резников является балаболом»

Александр Шлеменко ответил казахстанскому спортсмену Артему Резникову, ранее комментировавшему уход Александра Сарнавского из школы «Шторм», а также раскритиковавшему Шлеменко за словесную перепалку с Алексеем Кунченко.

«Артем выглядит и является балаболом из всей этой истории. Сейчас я объясню, почему? Во-первых, я понять не могу он откуда так осведомлен. То есть он отвечает за Сарнавского, Кунченко – это как будто он присутствовал и с ним разговаривали. Артем будто бы является тем, с кем я разговаривал, то есть их менеджером, адвокатом.

Если Артем хочет выступить в качестве третейского судьи, тогда что делает этот человек? Я, например, узнаю из уст Сарнавского и потом спрашиваю, как это было у меня, формирую свое мнение и высказываю свое мнение. А Резников опирается на чье мнение? То есть послушал одного человека, тем более я не знаю, как он его слушал, что ему рассказал Саша Сарнавский, что ему рассказал Леша Кунченко. А если они ему сказали неправду, он тогда тоже грузится с ними за это», – сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

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