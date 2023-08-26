Резников — о возможном поединке с Шлеменко: «Я бы вышел на бой с легендой за большие деньги»

Артем Резников назвал условия, при которых готов провести поединок с Александром Шлеменко.

«Шлеменко – это легенда ММА, в любом случае. И выйти с легендой за большие деньги – я бы вышел. Потому что все понимают, что Александр Шлеменко сейчас на спаде – ему 39 лет. С топовым Шлеменко, конечно, не хотелось бы выходить, поднимая вес в его весовую категорию, но с нынешним Шлеменко, ради боя с ним, можно и поднять категорию.

Однако я бы настаивал на промежуточном весе – хотя бы 81 кг. Знаю, что Александр дерется в 84 кг, мы с Куатом [Хамитовым] – в 70 кг. Но если бы мне предложили такой бой, я бы настаивал на 81 кг. То есть, чтобы я поднял 11 кг, а Александр три кг скинул. Примерно так. На таких условиях я бы согласился. Плюс, насколько мне известно, там очень хороший гонорар», – сказал Резников.

Ранее казахстанский боец ММА Куат Хамитов заявил, что готов ради боя с Александром Шлеменко подняться на две весовые категории.

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