Артем Резников: «Очень неправильно со стороны Шлеменко и Корешкова переходить на личности»

Теги MMA Александр Шлеменко Андрей Корешков Алексей Кунченко Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников прокомментировал конфликт между Александром Шлеменко и Алексеем Кунченко.

«Я считаю, что очень неправильно со стороны Шлеменко и Корешкова переходить на личности. Это очень неправильно. Никто не уходит как крыса, не убегает с корабля. Ну захотел, ушел.

Да, это не прямые оскорбления, а косвенные, но все понимают, кому они адресованы. Это некрасиво. Нельзя человека задевать оскорблениями ни в коем случае», – сказал Резников.

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