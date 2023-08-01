Артем Резников: «Очень неправильно со стороны Шлеменко и Корешкова переходить на личности»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал конфликт между Александром Шлеменко и Алексеем Кунченко.

«Я считаю, что очень неправильно со стороны Шлеменко и Корешкова переходить на личности. Это очень неправильно. Никто не уходит как крыса, не убегает с корабля. Ну захотел, ушел.

Да, это не прямые оскорбления, а косвенные, но все понимают, кому они адресованы. Это некрасиво. Нельзя человека задевать оскорблениями ни в коем случае», – сказал Резников.

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