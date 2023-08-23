Ермеков об отмене боя со Шлеменко: «Сам тоже в шоке»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков прокомментировал отмену боя с Александром Шлеменко.

«Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой нет», — сказал боец.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым. 

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