Ермеков об отмене боя со Шлеменко: «Сам тоже в шоке»

Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков прокомментировал отмену боя с Александром Шлеменко.

«Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой нет», — сказал боец.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым.

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