Шлеменко о бое с Хамитовым: «Я в процессе подписания договора»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший чемпион Bellator в среднем весе и основатель команды «Шторм» Александр Шлеменко прокомментировал новость о поединке с казахстанцем Куатом Хамитовым в лиге Top Fight.

«Да, сейчас ведутся разговоры, и на самом деле процентов 70, вроде бы, готово для проведения боя. В идеале сроки поставлены 29-30 сентября. Сейчас я в процессе подписания договора»

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