Шлеменко о бое с Хамитовым: «Я в процессе подписания договора»
Бывший чемпион Bellator в среднем весе и основатель команды «Шторм» Александр Шлеменко прокомментировал новость о поединке с казахстанцем Куатом Хамитовым в лиге Top Fight.
«Да, сейчас ведутся разговоры, и на самом деле процентов 70, вроде бы, готово для проведения боя. В идеале сроки поставлены 29-30 сентября. Сейчас я в процессе подписания договора»
«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона
Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза
Комментарии