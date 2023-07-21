Роб Фонт заменит Нурмагомедова в поединке против Сэндхагена

Теги UFC MMA UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии вечера пройдет поединок между Робом Фонтом и Кори Сэндхагеном.

Изначально Сэндхаген должен был провести бой против Умара Нурмагомедова, но тот снялся из-за травмы плеча.

В последний раз Фонт дрался в апреле, когда победил Адриана Янеза техническим нокаутом в первом раунде.

Сэндхаген идет на серии из двух побед.

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2 комментария

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Костя Кот
Рот Фронт
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Фикиск Фусов
Наконец-то настоящие мужчины будут биться. А не этот Кумар
+1
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