Роб Фонт заменит Нурмагомедова в поединке против Сэндхагена
В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир UFC Fight Night.
В главном событии вечера пройдет поединок между Робом Фонтом и Кори Сэндхагеном.
Изначально Сэндхаген должен был провести бой против Умара Нурмагомедова, но тот снялся из-за травмы плеча.
В последний раз Фонт дрался в апреле, когда победил Адриана Янеза техническим нокаутом в первом раунде.
Сэндхаген идет на серии из двух побед.
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