Роб Фонт заменит Нурмагомедова в поединке против Сэндхагена

В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир Night.

В главном событии вечера пройдет поединок между и .

Изначально Сэндхаген должен был провести бой против , но тот снялся из-за травмы плеча.

В последний раз Фонт дрался в апреле, когда победил Адриана Янеза техническим нокаутом в первом раунде.

Сэндхаген идет на серии из двух побед.

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