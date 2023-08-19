Теренс Кроуфорд: «Я уже готов драться с Канело. Мне плевать на вес»

Теренс Кроуфорд заявил, что уже готов к поединку с Саулем Альваресом.

«Я уже готов. Люди думают, что все зависит от веса, но на мой взгляд, речь идет о навыках. У меня есть сила заставить кого-угодно уважать меня. Мне все равно, какой у тебя вес», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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