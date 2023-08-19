Теренс Кроуфорд: «Я уже готов драться с Канело. Мне плевать на вес»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд заявил, что уже готов к поединку с Саулем Альваресом.

«Я уже готов. Люди думают, что все зависит от веса, но на мой взгляд, речь идет о навыках. У меня есть сила заставить кого-угодно уважать меня. Мне все равно, какой у тебя вес», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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4 комментария

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D
Кроуфорд переедет альвареса
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ПорРжевский
Не верю в этот бой. Канело до 72.5 не будет спускаться, а 76 Кроуфорду слишком много - ему и 72.5 перебор
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Brigande
Ответ D
Кроуфорд переедет альвареса
Переедет ? Канело ?) может ты про какого-то другого Альвареса из веса мухачей?)
Кроуфорду банально не хватит мощности , а навыками он не компенсирует этот пробел , просто потому что Канело и сам очень обученный и техничный , который еще и бьет раза в полтора тяжелее с обеих рук
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SGambler
Ответ D
Кроуфорд переедет альвареса
Смотря в каком весе, Иноуэ тоже переедет его, если засушить Канело до его веса, но вряд ли ты в курсе про весовые категории, судя по твоим комментам. Каждый раз 3-4 словами максимально категорично заявляешь о чем-то.
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