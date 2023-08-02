Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»
Александр Усик поделился мнением о Тайсоне Фьюри.
«Тайсон Фьюри – прекрасный человек. Он отличный отец, замечательный семьянин и невероятный спортсмен. Единственное, что я могу сказать – он слишком много болтает, но ничего не делает.
Весь мир хочет увидеть поединок между Усиком и Фьюри. Мы обязаны подраться, люди устали от разговоров. Мы должны действовать, а не болтать», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»
Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»
5 комментариев