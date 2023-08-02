Александр Усик: «Фьюри – прекрасный человек и невероятный спортсмен. Но он слишком много болтает»

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Александр Усик поделился мнением о Тайсоне Фьюри.

«Тайсон Фьюри – прекрасный человек. Он отличный отец, замечательный семьянин и невероятный спортсмен. Единственное, что я могу сказать – он слишком много болтает, но ничего не делает.

Весь мир хочет увидеть поединок между Усиком и Фьюри. Мы обязаны подраться, люди устали от разговоров. Мы должны действовать, а не болтать», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»

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5 комментариев

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Отличный отец и замечательный семьянин, а на остальное Тайсону плевать!
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Не важно, кто и что хочет. Важно, сколько готовы заплатить за бой. И за Усика заплатят гораздо меньше, чем за британца или американца. А амбиции свои Тайсон уже давно реализовал, сейчас оторвать его от прекрасной жизни могут только деньги, причём очень большие деньги.
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Ответ kupezz
И опять это великое украинское "должны", все им должны, они только всем прощают. Страна халявщиков и попрошаек.
Причем здесь этническая принадлежность Усика? Он же не на (условно) пятом месте в рейтинге, чтобы можно было подумать, что он пытается без очереди влезть на бой с чемпионом за счет политической повестки
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Ответ Abraham
Причем здесь этническая принадлежность Усика? Он же не на (условно) пятом месте в рейтинге, чтобы можно было подумать, что он пытается без очереди влезть на бой с чемпионом за счет политической повестки
В прямом, раньше он был скромнее, сейчас, пообщавшись и поживши в самой окраине стал вести себя как клоун, какой-то смешной трешток пытается изобразить, почувствовал себя важным, звезду поймал, с братьями азовцами обнимается, церковь свою предал, которую обещал защищать. В общем прорезалось у него это украинское нутро.Именно из-за политической повестки и влезет в этот бой, пытается наглостью самого Фьюри взять, батьку, который был и есть одним из главных шоуменов и трештокеров мирового бокса. Правильно делает Фьюри, прогнет Усика под свои финансовые условия, либо боя вообще не будет, это больше нужно Усику, чем ему, если брать чисто спортивную составляющую.
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