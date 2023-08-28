Алексей Олейник: «Год назад сказал бы, что Спивак слабее Гана. Но сейчас у него отличные шансы»

Алексей Олейник оценил шансы Сергея Спивака в поединке с Сирилом Ганом.

«Многое будет зависеть от психологического настроя Спивака. Я уверен, что сейчас он отлично подготовлен. Мы с ним периодически общаемся, поддерживаем приятельские отношения.

Болеть, конечно, буду за Сергея, у которого большой плюс в том, что он растет. Это молодой и сильный парень, который растет, пашет и вкладывает многое в себя, что должно принести результат.

Если бы у меня спросили год или два назад, я бы сказал, что Сергей слабее Сирила, а сейчас так не сделаю. Спивак мотивирован, заряжен, имеет хорошую линию из побед и имеет отличные шансы победить, что выведет его на высокое место в рейтинге тяжеловесов», – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

Напомним, что Сергей Спивак подерется с Сирилом Ганом 2 сентября на турнире UFC в Париже.

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