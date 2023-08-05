Спивак – о поединке с Ганом: «Мне не сразу хотели давать бой с Сирилом. Первым рассматривали Блейдса»

Теги UFC MMA Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сергей Спивак рассказал, как получил бой с Сирилом Ганом.

Бой с Ганом? Мне не сразу хотели его давать. Был на горизонте Блейдс, хотели ему дать. По словам моего менеджера, в UFC решили, что я давно заслуживаю бой за пояс. Решили мне отдать.

Станет ли бой претендентским? Не знаю, как решит промоушен. Еще есть Сергей Павлович, а Джон Джонс не особо хочет драться с бойцами из титульный гонки. Не знаю, может быть будет какой-то временный титул», – заявил боец UFC Сергей Спивак.

Напомним, что 2 сентября Сергей Спивак подерется с Сирилом Ганом.

Деррик Льюис: «Во время поединка со Спиваком мне казалось, что я умер. За три дня до боя из меня ушло около 11 кг»

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4 комментария

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Странно, что он в контексте чемпионской гонки Аспиналла не вспомнил, который его в первом раунде нокаутировал
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+3
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Ответ Emin Muhammetgulyyew
Может не в тему, но я скажу, Анкалаеву не дают титульный бой, потому что он не медийная личность, а Сергей Павлович уже в одном бое от титульного боя, хотя Сергей Павлович тоже много не болтает и не слишком медийный, поправьте меня если я написал что то не правильно
Павлович выходит в октагон и убивает в первом раунде - это лучшая медийная активность из всех возможных) И инстаграм ведет, кстати, регулярно выкладывает сторис с тренировок - скучно, но хоть что-то.
+3
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+3
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Ответ Борис _____
Павлович выходит в октагон и убивает в первом раунде - это лучшая медийная активность из всех возможных) И инстаграм ведет, кстати, регулярно выкладывает сторис с тренировок - скучно, но хоть что-то.
Ну да и это верно
+2
0
+2
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Может не в тему, но я скажу, Анкалаеву не дают титульный бой, потому что он не медийная личность, а Сергей Павлович уже в одном бое от титульного боя, хотя Сергей Павлович тоже много не болтает и не слишком медийный, поправьте меня если я написал что то не правильно
0
0
0
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