Спивак – о поединке с Ганом: «Мне не сразу хотели давать бой с Сирилом. Первым рассматривали Блейдса»

Сергей Спивак рассказал, как получил бой с Сирилом Ганом.

Бой с Ганом? Мне не сразу хотели его давать. Был на горизонте Блейдс, хотели ему дать. По словам моего менеджера, в UFC решили, что я давно заслуживаю бой за пояс. Решили мне отдать.

Станет ли бой претендентским? Не знаю, как решит промоушен. Еще есть Сергей Павлович, а Джон Джонс не особо хочет драться с бойцами из титульный гонки. Не знаю, может быть будет какой-то временный титул», – заявил боец UFC Сергей Спивак.

Напомним, что 2 сентября Сергей Спивак подерется с Сирилом Ганом.

Деррик Льюис: «Во время поединка со Спиваком мне казалось, что я умер. За три дня до боя из меня ушло около 11 кг»