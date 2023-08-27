Цзю – о бое Усика и Фьюри: «Пока нет контракта, не поверю в поединок»
Костя Цзю заявил, что не верит в бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Потянет ли Усик Тайсона Фьюри? Он уже давно не выступал. Фьюри – очень хороший боксер, так же как и Усик: оба мне нравятся по выступлениям. Поэтому шансы равны.
Пока контракта нет, не верю в этот бой. Фьюри еще нужно уговорить вернуться из долгосрочного отпуска и показать, сколько он денег заработает, иначе не будет выходить на ринг», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
А кто судил Усика и Дюбуа? Работал на бое Поветкина и Кличко – его уже критиковали из-за спорных решений
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