Фрэнк Уоррен: «У Дюбуа украли победу. Удар пришелся по резинке трусов»

Фрэнк Уоррен раскритиковал рефери поединка Усик – Дюбуа.

«У него украли победу, удар пришелся по резинке трусов. Как бы я хотел, чтобы повтор этого момента вывели на большой экран – тогда бы все в этом убедились.

Он работал над этим ударом на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы знали, что защита корпуса – это слабая сторона Усика. Рефери допустил ошибку.

Мне нравится , но судейство было предвзятым. Это нонсенс, настоящее безобразие», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в пятом раунде рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего остановил поединок на несколько минут.

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