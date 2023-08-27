Фрэнк Уоррен: «У Дюбуа украли победу. Удар пришелся по резинке трусов»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен раскритиковал рефери поединка Усик – Дюбуа.

«У него украли победу, удар пришелся по резинке трусов. Как бы я хотел, чтобы повтор этого момента вывели на большой экран – тогда бы все в этом убедились.

Он работал над этим ударом на протяжении всего тренировочного лагеря. Мы знали, что защита корпуса – это слабая сторона Усика. Рефери допустил ошибку.

Мне нравится Усик, но судейство было предвзятым. Это нонсенс, настоящее безобразие», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в пятом раунде рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего остановил поединок на несколько минут.

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3 комментария

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jbzbmxgyrb
Хм, удар явно был в район мочевого пузыря
+2
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+2
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Lanw1
Зачем они позорятся? Даже если удар и не достал до яиц Усика, то все равно был как минимум по мочевому пузырю, что тоже ниже пояса.
+3
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+2
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S.Laposter
напоминает базар Хейни
из разряда бреда.
но как и после того боя говорили: результат есть результат
0
0
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