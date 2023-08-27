Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком
Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат поединка с Усиком.
Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Глава Queensberry Promotions считает, что на результат поединка повлияла остановка в пятом раунде, связанная с возможным ударом ниже пояса. Усик взял пятиминутный тайм-аут, чтобы восстановиться.
Уоррен уверен, что организация должна назначить реванш.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут
Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»
Поэтому упал как подкошенный
Усик позор бокса
https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
не удар по яйцам, а пах. есть определение область паха.
правды но кто не узнает, ведь это дело случая и момента, который, как раз таки, испытывал Усик, со стороны всегда будет 1 и 2 варианта
но уже как есть
в любом случае, если перчатка 50/50 бьет в пояс и ниже, то это ок
повторю свою мысль, где-то писал - шорты никто низко не носит, их стараются повыше натянуть, и придумали определять по резинке как раз, чтобы споров не было, а они почему-то есть)
и в любом случае, на том уровне у Усика точно яиц нет)
Большая часть перчауи наносит урон ниже пояса
боксеры специально поднимают шорты максимально высоко, никто их низко не держит, чтобы человек не бил ниже резинки по печени и тд
здесь все очевидно