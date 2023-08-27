Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат поединка с Усиком.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Глава Queensberry Promotions считает, что на результат поединка повлияла остановка в пятом раунде, связанная с возможным ударом ниже пояса. Усик взял пятиминутный тайм-аут, чтобы восстановиться.

Уоррен уверен, что организация должна назначить реванш.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Усик упал после удара ниже пояса от Дюбуа: Александру потребовался длительный тайм-аут

Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛТМ
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
Чётко пробил кишки Усику, это нокаут. Дюбуа обокрал идиот рефери.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RomanRomanov
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
Я может что-то не понимаю , объясните товарище проф боксеры если тут есть , что имеется ввиду под ударом ниже пояса ? Это удар по яйцам или какая-то другая граница , судя по фото , там яйцами и не пахнет . Может когда бьешь по поясу на ракушку как-то отражается , просто много раз пересмотрел этот удар , чистого удара в яйца точно нет !
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
У Усика просто стояк был, и он его под пояс спрятал, чтобы не выпирал
Поэтому упал как подкошенный
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Chan
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
Что и требовалась доказать чистейший удар в корпус
Усик позор бокса
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно

https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valera Ya
Ответ Аморалинни
У Усика просто стояк был, и он его под пояс спрятал, чтобы не выпирал Поэтому упал как подкошенный
Это у него на негра встал или на судью ?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
как бы не самое очевидное для обжалования
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ RomanRomanov
Я может что-то не понимаю , объясните товарище проф боксеры если тут есть , что имеется ввиду под ударом ниже пояса ? Это удар по яйцам или какая-то другая граница , судя по фото , там яйцами и не пахнет . Может когда бьешь по поясу на ракушку как-то отражается , просто много раз пересмотрел этот удар , чистого удара в яйца точно нет !
удар ниже пояса это удар ниже резинки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фифа Алекс
Ответ Аморалинни
Боюсь национальность Усика заставит судей отклонить протест
ахах)))вижу везде переживаешь за яйца усика)))свои береги,актер)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кудрич
Ответ Аморалинни
Боюсь национальность Усика заставит судей отклонить протест
Ты резинку и боксёрскую перчатку видел? Хоть раз сам в спарринге по концу получал?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛТМ
Ответ Фифа Алекс
пеной уже весь изошелся)))
Я тут нейтрален, какая пена? Я деньги не ставил на бой. Объективно, по факту - нокаут в корпус в 5-ом раунде.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фифа Алекс
Ответ ЛТМ
Я тут нейтрален, какая пена? Я деньги не ставил на бой. Объективно, по факту - нокаут в корпус в 5-ом раунде.
под всеми ветками нейтралишь)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фифа Алекс
Ответ Аморалинни
Мои в тепле, могу даже подсказать точнее где)))))
смотри не перегрей,не зря у нас яйца наружу😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
А теперь посмотри с другого ракурса https://ibb.co/B3tnRsQ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ Вадім Вадім
Видео найди не стоп кадр.. Удар снизу вверх открытой перчаткой
я только что по кадрам посмотрел - никакой открытой перчатки там нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ ЛТМ
Дюбуа выиграл нокаутом, там не было удара в пах. Судью что был в ринге уволить, титулы отдать Дюбуа.
Ты прям сказал пах, тут стоит задуматься
не удар по яйцам, а пах. есть определение область паха.
правды но кто не узнает, ведь это дело случая и момента, который, как раз таки, испытывал Усик, со стороны всегда будет 1 и 2 варианта
но уже как есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasya Tanchinets
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
https://www.instagram.com/p/CwbUZPRNrD0/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasya Tanchinets
Ответ Fight.And.Win
непосредственно ракушка находится ниже пояса
Л- логика) все верно сказал! Посмотри повтор замедленный и увидишь что он сначала задел ракушку, а потом ударил в нижний шов пояса! 100% удар в пах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Ответ Fight.And.Win
посмотрел, в этот момент перчатка еще не касалась шорт + там точно не яйца)
Не знаю, как ты там смотрел. На скрине четко видно, что большая часть перчатки бьёт ниже пояса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ Жест Доброй Воли
https://imageup.ru/img215/4496373/screenshot_20230826_193347_whatsapp.jpg.html Большая часть перчауи наносит урон ниже пояса
в этот момент перчатка еще не касается шорт, то есть удара нет, даже если на уровне молекул там что-то соприкасается

в любом случае, если перчатка 50/50 бьет в пояс и ниже, то это ок

повторю свою мысль, где-то писал - шорты никто низко не носит, их стараются повыше натянуть, и придумали определять по резинке как раз, чтобы споров не было, а они почему-то есть)

и в любом случае, на том уровне у Усика точно яиц нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жест Доброй Воли
Ответ Fight.And.Win
Продублирую свой комментарий с другой новости со скрином, где все четко видно https://imageup.ru/img132/4496350/img_6811.jpg.html
https://imageup.ru/img215/4496373/screenshot_20230826_193347_whatsapp.jpg.html

Большая часть перчауи наносит урон ниже пояса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ Vasya Tanchinets
что очевидно? удар в ракушку это удар ниже пояса или нет?
непосредственно ракушка находится ниже пояса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ Мохнатый55
А теперь посмотри с другого ракурса https://ibb.co/B3tnRsQ
посмотрел, в этот момент перчатка еще не касалась шорт + там точно не яйца)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasya Tanchinets
Ответ Fight.And.Win
удар ниже пояса это удар ниже пояса боксеры специально поднимают шорты максимально высоко, никто их низко не держит, чтобы человек не бил ниже резинки по печени и тд здесь все очевидно
что очевидно? удар в ракушку это удар ниже пояса или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fight.And.Win
Ответ Vasya Tanchinets
собрались эксперты! ты не скрин смотри,а видео, там Дюбуа задевает паховую ракушку, а потом уже пробивает в резинку шорт! и если ты когда то боксировал в паховой ракушке, то поймёшь что это удар ниже пояса
удар ниже пояса это удар ниже пояса

боксеры специально поднимают шорты максимально высоко, никто их низко не держит, чтобы человек не бил ниже резинки по печени и тд

здесь все очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий