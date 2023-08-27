Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком

Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат поединка с Усиком.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Глава Queensberry Promotions считает, что на результат поединка повлияла остановка в пятом раунде, связанная с возможным ударом ниже пояса. Усик взял пятиминутный тайм-аут, чтобы восстановиться.

Уоррен уверен, что организация должна назначить реванш.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

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