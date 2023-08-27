Усик – о реакции команды Дюбуа на результат боя: «Нельзя людей по яйцам бить!»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Красюк Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик отреагировал на желание менеджера Даниэля Дюбуа оспорить результат боя.

Промоутер Усика Александр Красюк отвечал на вопрос о протесте Фрэнка Уоррена, заявив, что у Дюбуа был грязный план на бой, поэтому Даниэль должен заслужить право на реванш.

«Нельзя людей по яйцам бить!» – прервал Александр Усик своего менеджера.

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

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Опрос

Даниэль Дюбуа нанес легальный удар?
3748 голосов
Да
42%
Даниэль Дюбуа
Нет
58%
Александр Усик

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5 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Мда, поведение Дюбуа и его команды максимально позорное.
Я бы на месте Усика дал бы реванш и нокаутировал бы его еще более брутально. Тут разный уровень, Дюбуа все равно ничего не светит.
Ну и в реванше Усику нужно обрабатывать шары Дюбуа по полной, раз уж это «легальные удары», хотя никогда легальными они не были.
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John Gotti
Ответ fernando torres the best
Только он по животу ударил...
Ниже пупка он ударил, дурашка
+5
-4
+1
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Rio de Janeiro
У тебя нет яиц иначе бы держал обещание и шёл на Мелитополь)
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Alexey Chalov
Ответ John Gotti
Ниже пупка он ударил, дурашка
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John Gotti
Ответ Alexey Chalov
Комментарий удален модератором
Ахахаха) Так удар ниже пупка и есть ниже пояса. Второй половиной перчатки, он попал как раз по яичкам. Чего ты такой агро, у тебя нет яиц?
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