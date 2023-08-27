Усик – о реакции команды Дюбуа на результат боя: «Нельзя людей по яйцам бить!»

Александр Усик отреагировал на желание менеджера Даниэля Дюбуа оспорить результат боя.

Промоутер Усика Александр Красюк отвечал на вопрос о протесте Фрэнка Уоррена, заявив, что у Дюбуа был грязный план на бой, поэтому должен заслужить право на реванш.

«Нельзя людей по яйцам бить!» – прервал своего менеджера.

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

«Меня обманули, лишив победы». Нервное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя сам упал после удара ниже пояса