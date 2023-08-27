Усик – о реакции команды Дюбуа на результат боя: «Нельзя людей по яйцам бить!»
Александр Усик отреагировал на желание менеджера Даниэля Дюбуа оспорить результат боя.
Промоутер Усика Александр Красюк отвечал на вопрос о протесте Фрэнка Уоррена, заявив, что у Дюбуа был грязный план на бой, поэтому Даниэль должен заслужить право на реванш.
«Нельзя людей по яйцам бить!» – прервал Александр Усик своего менеджера.
Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?
«Меня обманули, лишив победы». Нервное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя сам упал после удара ниже пояса
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Даниэль Дюбуа нанес легальный удар?
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Я бы на месте Усика дал бы реванш и нокаутировал бы его еще более брутально. Тут разный уровень, Дюбуа все равно ничего не светит.
Ну и в реванше Усику нужно обрабатывать шары Дюбуа по полной, раз уж это «легальные удары», хотя никогда легальными они не были.