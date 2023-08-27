Емельяненко выложил фото из реабилитационного центра: «Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях пост из реабилитационного центра.

«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», – подписал фото Александр Емельяненко.

В последний раз Емельяненко дрался весной 2023 года, когда победил блогера Евгения Ершова. После этого Александр отправился на реабилитацию из-за проблем с алкоголем.

Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»

Александр Емельяненко: «Реванш с Дациком неизбежен. Это будет хороший бой»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deadwood
Есть вечные вещи: вода течет, огонь горит, Александр Емельяненко делает выводы о своей жизни в реабилитационном центре.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Тотров
Александр ибн Рехаб Емельядиев
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zakal
и желательно с боями завязать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Цыбульников
Ну, кстати, выглядит нормально!
Но в эти сказки все равно уже не верится)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpion
Рад за него...надеюсь он сможет остановить себя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Павлов
Синий Феникс вперед!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Чё то как то, не верится🤷‍♀️‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
думай-думай, КБ через 30 мин закрывается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimpa
О чем может думать сейчас Последний Дегустатор? Да о чем угодно: будь то пиво, водка, коньяк. А если честно, то пожелаю Александру выбраться из этой трясины, глядишь правильные люди-добрые и помогут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Обармянился что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
varlan
Молодец Александр! Только сильные духом могут сойти с плохой дороги, надеюсь он это сможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий