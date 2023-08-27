Емельяненко выложил фото из реабилитационного центра: «Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем»
Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях пост из реабилитационного центра.
«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», – подписал фото Александр Емельяненко.
В последний раз Емельяненко дрался весной 2023 года, когда победил блогера Евгения Ершова. После этого Александр отправился на реабилитацию из-за проблем с алкоголем.
Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»
Александр Емельяненко: «Реванш с Дациком неизбежен. Это будет хороший бой»
Но в эти сказки все равно уже не верится)