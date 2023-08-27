Емельяненко выложил фото из реабилитационного центра: «Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем»

Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях пост из реабилитационного центра.

«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», – подписал фото Александр Емельяненко.

В последний раз Емельяненко дрался весной 2023 года, когда победил блогера Евгения Ершова. После этого Александр отправился на реабилитацию из-за проблем с алкоголем.

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