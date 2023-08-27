Холлоуэй обратился к Корейскому Зомби: «Настоящий гангстер и последний из вымирающей породы»
Макс Холлоуэй назвал легендой Корейского Зомби.
«Какая честь разделить с тобой октагон, Зомби. Мужчина, миф, легенда. Я наблюдал за тобой все эти годы и за тем, с каким смирением и уважением ты вел себя в мире ММА.
Как настоящий мастер боевых искусств. Настоящий гангстер из WEC/UFC. Никакого цирка. Ты – последний из вымирающей породы. Спасибо, что проложил путь.
Наслаждайся пенсией, с нетерпением жду твоего первого музыкального альбома, мой брат», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй.
Макс Холлоуэй поднял руку Корейского Зомби после победы на UFC Fight Night 225
4 комментария