Холлоуэй обратился к Корейскому Зомби: «Настоящий гангстер и последний из вымирающей породы»

Теги полулегкий вес UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй назвал легендой Корейского Зомби.

«Какая честь разделить с тобой октагон, Зомби. Мужчина, миф, легенда. Я наблюдал за тобой все эти годы и за тем, с каким смирением и уважением ты вел себя в мире ММА.

Как настоящий мастер боевых искусств. Настоящий гангстер из WEC/UFC. Никакого цирка. Ты – последний из вымирающей породы. Спасибо, что проложил путь.

Наслаждайся пенсией, с нетерпением жду твоего первого музыкального альбома, мой брат», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй.

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4 комментария

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DiffusedLight
Блин чувак станет пациентом Альцгеймера с таким пропущенным тоннажём урона
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oka79410
это была славная охота
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Люблю Марго Робби
Ответ DiffusedLight
Блин чувак станет пациентом Альцгеймера с таким пропущенным тоннажём урона
Надо было после Волкановски заканчивать, там было просто жестокое избиение
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