Макс Холлоуэй поднял руку Корейского Зомби после победы на UFC Fight Night 225
На UFC Fight Night 225 состоялся бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби. Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.
После объявления результата он обнял соперника и поднял его руку. Позже Корейский Зомби объявил о завершении карьеры и заплакал.
Почему у Корейского Зомби такое прозвище?
Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут
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