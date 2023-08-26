На UFC Fight Night 225 состоялся бой в полулегком весе между и Корейским Зомби. Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.

После объявления результата он обнял соперника и поднял его руку. Позже объявил о завершении карьеры и заплакал.

Почему у Корейского Зомби такое прозвище?

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут