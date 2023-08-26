Макс Холлоуэй поднял руку Корейского Зомби после победы на UFC Fight Night 225

Теги UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 225 состоялся бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби. Холлоуэй победил нокаутом в третьем раунде.

После объявления результата он обнял соперника и поднял его руку. Позже Корейский Зомби объявил о завершении карьеры и заплакал.

Почему у Корейского Зомби такое прозвище?

Холлоуэй пропустил 2000+ ударов – больше всех в UFC. Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Славная карьера у Зомби вышла. Отличный боец.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Топильский
Ответ Рашпель793
Славная карьера у Зомби вышла. Отличный боец.
если бы не армия он мог быть чемпионом
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NoirDuke
Красиво ушел. Уважение и счастья Зомби.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий