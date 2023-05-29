Евлоев – Брайсу Митчеллу: «Признай, что боишься меня»

Мовсар Евлоев обратился к Брайсу Митчеллу.

«Так когда ты будешь готов? Ты говорил, что восстановление не займет много времени. Просто признай, что боишься меня», – написал Мовсар Евлоев в соцсетях.

Поединок между Евлоевым и Митчеллом должен был состояться на турнире UFC 288, но был отменен из-за травмы американца.

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