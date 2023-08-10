Евлоев может подраться на UFC 294 в Абу-Даби: «Соперник стоит выше меня в рейтинге»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев может выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Есть устное соглашение, но официально еще не подтвердили. Так что будем надеяться, что до октября они как-то решат этот вопрос, а соперник все-таки выйдет на связь.

Да, он стоит выше меня в рейтинге. Имя не буду называть, но он недавно выступил. Вот такая небольшая информация. Ждем, пока он залечит травмы и начнет подготовку», – сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

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2 комментария

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Фикиск Фусов
Неплохую нишу Дана урвал. Всяких магамедов и Ичмаевых возить арабам на потеху.
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antoska600
Эмметт
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